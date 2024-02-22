Во Владимире возбудили дело после избиения учителем семиклассника

По версии следствия, педагог нанес несколько ударов по голове 13-летнему ученику из-за нарушения дисциплины

ТАСС, 22 февраля. Уголовное дело возбудили во Владимире по результатам проверки информации об избиении семиклассника учителем английского языка. Об этом сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган, по результатам их рассмотрения СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение работником образовательной организации обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), расследование которого находится на контроле городского прокурора", - говорится в сообщении.

Установлено, что 21 февраля в школе №33 во Владимире во время урока английского языка в седьмом классе педагог нанес несколько ударов по голове 13-летнему ученику из-за нарушения дисциплины.