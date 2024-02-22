В Омске задержали планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Задержанным оказался студент местного вуза

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали студента одного из местных вузов, который планировал принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Студенту 18 лет, планировал уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Был задержан сотрудниками УФСБ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанный разделял идеологию "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона свободы России" (признаны в России террористическими организациями). В его доме была найдена атрибутика этих организаций.