В Москве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в Москве сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. 11-летний мальчик госпитализирован", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России добавили ТАСС, что ДТП произошло примерно в 12:10 по улице Покровской в районе дома 31. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.