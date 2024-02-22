Иван Вырыпаев обжаловал приговор по делу о фейках о ВС РФ

Режиссера заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Режиссер Иван Вырыпаев, заочно приговоренный к восьми годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, где слушалось дело.

"В суд поступила апелляционная жалоба Вырыпаева Ивана Александровича на его приговор. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде", - сказали агентству.

В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) и Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск. Поводом для их преследования послужили их посты в соцсетях. В декабре прошлого года Вырыпаев был приговорен к восьми годам лишения свободы заочно, дело Роднянского в настоящий момент слушается в Басманном суде.