В Дагестане автомобиль упал в обрыв

Погиб человек

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана, где водитель в состоянии алкогольного опьянения съехал в обрыв высотой 250 м. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"На автодороге Аракани - Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост местный житель, управляя автомобилем Lada Kalina, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, съехал в обрыв высотой 250 м и опрокинулся. В результате ДТП пассажир автомобиля, житель Унцукульского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля и еще один пассажир с различными травмами доставлены в больницу.