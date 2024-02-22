Посольство РФ в Индии поддерживает контакт с местными властями по делу о гибели лыжника

Как указали в посольстве, по сообщениям СМИ, 22 февраля семь российских граждан попали в снежную лавину на горнолыжном курорте в городе Гульмарг союзной территории Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Индии занимается делом, связанным со смертью российского лыжника из-за схода лавины на севере страны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Петр Сизов.

"Посольство находится в постоянном контакте с представителями местных властей", - сообщил он.

Как указали в посольстве, по сообщениям СМИ, 22 февраля 2023 года, примерно в 14:00 по местному времени (11:30 мск) семь российских граждан попали в снежную лавину на горнолыжном курорте в городе Гульмарг союзной территории Джамму и Кашмир.

"Один лыжник погиб, шестеро других были спасены в результате совместной операции вооруженных сил Индии и региональной администрации", - отметил Сизов.

Сообщается, что сход снега произошел из-за обильных осадков, наблюдающихся в регионе с 17 февраля. 21 февраля было выпущено предупреждение среднего уровня о возможности образования лавин в округе Барамулла, где расположен курорт.