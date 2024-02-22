В Волгограде произошел пожар в цехе по производству лаков и красок

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 450 кв. м

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Цех по производству лакокрасочного покрытия загорелся в Волгограде, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"В 13:52 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда. Происходит горение кровли здания размером 50 м на 100 м. По предварительным данным, [горит] цех по производству ЛКП [лакокрасочного покрытия]", - говорится в сообщении.

На месте задействовали подразделения первого пожарно-спасательного отряда - 20 единиц техники и 63 человека. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, уточнили в региональном ГУ МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что предварительная площадь пожара составила 450 кв. м. Площадь всего здания составляет 5 тыс. кв. м.

В 15:18 объявлена ликвидация открытого горения, уточнили в МЧС.

Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием. По данным ведомства, пожар случился в цехе по производству жидкой теплоизоляции и гидрозащиты. "Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:00 мск) - уточняется площадь возгорания и предварительная причина пожара, а также информация о ликвидации открытого горения.