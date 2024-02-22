СМИ: российский лыжник погиб под лавиной на севере Индии

По информации телеканала NDTV, еще шесть человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Один гражданин России погиб, еще шестеро пострадали при сходе лавины в горах союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, лавина обрушилась на горнолыжный курорт Гульмарг. Для проведения поисково-спасательной операции были вызваны военные и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира.

Семь горнолыжников из России попали под лавину, шестеро были спасены. Как передает агентство PTI со ссылкой на должностных лиц, иностранцы поехали кататься на горных лыжах без сопровождения.