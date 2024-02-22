Экс-депутата омского села и его жену осудили за изготовление детской порнографии

Своей вины осужденные не признали

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Омский районный суд приговорил бывшего депутата Покровского сельского поселения области Алексея Анищенко и его супругу Ольгу к 4,5 и 5 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия с детьми. Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений и назначил женщине окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с ноября 2020-го по середину апреля 2021 года супруги изготавливали и распространяли через интернет за плату порнографические изображения несовершеннолетних девушек. Женщина также совершила развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Своей вины осужденные не признали.

Как ранее сообщал ТАСС, в мае 2021 Анищенко предъявили обвинение и арестовали на 2 месяца. Тогда же в мае на съемочную группу НТВ, которая пыталась снять в Покровском поселении сюжет о депутате и его жене, напали неизвестные, которые угрожали журналистам расправой и ударили оператора. В результате падения мужчины пострадала видеокамера.