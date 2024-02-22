СБУ сорвала литургию в доме митрополита Черкасского

Сотрудники Службы безопасности Украины довели его до сердечного приступа

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сорвали богослужение в домовом храме у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, в результате у него случился сердечный приступ. Об этом сообщила Черкасская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"В связи с очередными обысками СБУ, которые начались сегодня с самого утра, была сорвана божественная литургия в домовом храме у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, - говорится на сайте епархии. - У владыки случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи сейчас оказывают экстренную помощь и решают вопрос о госпитализации".

На Украине проводится активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поддержке сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По данным на 4 ноября 2023 года, Служба безопасности Украины с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны. 19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.