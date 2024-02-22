В Саратове задержали 24 фигурантов по делу об обмане 500 бизнесменов

Аферисты предлагали предпринимателям участие в тендерах на закупку товаров или услуг, клиентам выдавали специальные сертификаты стоимостью до 50 тыс. рублей, после чего общение с ними прерывалось

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. В Саратове задержали группу из 24 человек, подозреваемых в мошенничествах с тендерами. Потерпевшими стали не менее 500 представителей бизнеса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале "МВД медиа".

"Сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Саратовской области задержали жителей Саратова. Группа из 24 человек подозревается в серии мошенничеств. По имеющейся информации, потерпевшими стали не менее 500 представителей российского бизнеса из разных регионов страны", - сказала Волк, добавив, что фигурантам избраны различные меры пресечения.

По информации правоохранителей, злоумышленники работали по схеме другой организованной группы, членов которой задержали в Саратове весной 2023 года. Лидер была хорошо знакома с ранее задержанными и решила воспользоваться их идеями. Криминальная схема предполагала обзвон представителей бизнеса с целью предложить им участие в тендерах на закупку товаров или услуг. Клиентам выдавали специальные сертификаты стоимостью до 50 тыс. рублей, после чего общение с ними прерывалось.

По версии следствия, лидер новой группы организовала работу сразу нескольких кол-центров. Штат активно расширялся. В офисах и кол-центрах полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски. Правоохранители изъяли, в частности, компьютерную технику, средства связи, sim-карты, печати, банковские карты.