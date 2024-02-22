В Сызрани столкнулись два автомобиля и автобус

Пострадали три человека

ТАСС, 22 февраля. В Сызрани Самарской области столкнулись два легковых автомобиля и автобус, за медпомощью обратились три пассажира автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Самарской области.

"Сегодня, по предварительной информации, на территории Сызрани на улице Жуковского произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса, следовавшего по 55-му маршруту. С места происшествия за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оградили место происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.