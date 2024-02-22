В Перми в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Среди пострадавших два ребенка

ПЕРМЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с грузовиком в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

"В Перми на ул. Соликамской произошло ДТП. <…> В результате автоаварии водитель автомобиля "Газель", водитель автомобиля Škoda и его пассажир [женщина] 1961 года рождения с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Также на месте были осмотрены два несовершеннолетних пассажира автомобиля Škoda 2010 и 2012 годов рождения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла в четверг 22 февраля в 15:40 (13:40 мск) в микрорайоне Молодежный. Автомобиль "Газель" столкнулся с попутно движущимся автомобилем ВАЗ-2114. После этого грузовой автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Škoda, двигавшимся во встречном направлении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.