Двоих подростков задержали за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оперативники задержали двух подростков, которые повредили три мемориальные доски в одном из парков в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Установлены и задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений)", - сказали в пресс-службе. Вину в содеянном подростки не признали.

Как сообщалось ранее, в период с 12 по 13 февраля двое задержанных повредили три мемориальных доски в парке в Новой Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Как добавили в пресс-службе, в настоящее время решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.