Суд Москвы приговорил к 14 годам начальника отдела ФНС за взятку

Еще два фигуранта дела получили 4,5 и 5 лет за мошенничество

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Суд Москвы приговорил к 14 годам колонии начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС №18 по Москве Павла Волкова по обвинению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Савеловский районный суд Москвы провозгласил приговор по делу о даче взятки начальнику отдела камеральных проверок № 4 ИФНС России №18 по Москве. Суд признал Павла Волкова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом 9,6 млн рублей", - сказали в суде.

Еще два фигуранта дела получили 4,5 и 5 лет за мошенничество. Обвиняемый в даче взятки в рамках дела получил условное наказание.

Судом также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего, сумма которого не уточняется.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.