В Нормандии нарушено движение поездов нарушено из-за урагана

По данным телеканала BFMTV порывы ветра достигают 130 км/ ч

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. График движения поездов в регионе Нормандия на северо-западе Франции нарушен из-за урагана "Луи". Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Национальную компанию железных дорог республики (SNCF).

Так, прекращено движение поездов, связывающих Париж с расположенными в Нормандии городами Кан, Лизьё и Руан. В SNCF также предупредили о задержках и отменах региональных поездов, в частности на маршруте Руан - Довиль.

Как отмечает телеканал, порывы ветра достигают 130 км/ ч. Согласно сообщению Национальной метеорологической службы Meteo France, предпоследний, оранжевый уровень угрозы в связи с ураганом "Луи" объявлен в 27 департаментах в северной части Франции, в том числе в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс.

Префектура расположенного на севере страны региона О-де-Франс в связи с ураганом ввела ограничения на движение большегрузных автомобилей.

В начале ноября 2023 года на Францию обрушились ураганы "Киаран" и "Домингос", ущерб от которых французские страховщики оценили в €1,3 млрд.

Ранее президент республики Эмманюэль Макрон пообещал, что восстановление департаментов страны, пострадавших от ураганов, будет ускорено. Он отметил, что регионам будут присваивать статус зоны природной катастрофы, что даст возможность быстрее осуществить выплаты компенсаций пострадавшим.