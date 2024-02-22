В Петербурге умер водитель адвоката после огнестрельного ранения в голову

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Водитель одного из петербургских адвокатов умер в больнице после огнестрельного ранения в голову, инцидент произошел рядом с гимназией в Выборгском районе, куда мужчина привез детей юриста. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина скончался сегодня днем в одной из городских больниц. Ранение оказалось несовместимым с жизнью", - сообщил источник.

20 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области сообщили, что полиция разыскивает злоумышленника, который ранил из огнестрельного оружия мужчину рядом с гимназией в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Информация о случившемся поступила около 9:00, пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, неизвестный по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего скрылся. В прокуратуре Выборгского района расследование дела поставили на контроль.

Ранее в местных СМИ также появилась информация, что пострадавшим оказался Рустамбек Алдаев, который является водителем юриста Виктора Патрушева. В день покушения он привез детей адвоката в школу. По одной из версий киллер хотел убить именно Патрушева, но перепутал его с водителем.