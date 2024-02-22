В Донецке сообщили о ранении трех человек при обстреле со стороны ВСУ

По словам мэра города Алексея Кулемзина, украинские войска обстреляли Кировский район

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, по предварительным данным при попадании снаряда в квартиру ранены три человека. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру 9-этажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя, анкетные данные которых уточняются", - написал он в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Кировского и Петровского районов Донецка велся с 17:50 (время совпадает с московским) из артиллерии калибра 155 мм, Вооруженные силы Украины выпустили 29 снарядов.