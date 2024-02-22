В Гвинее-Бисау восемь женщин обвинили в колдовстве и отравили ядом

Еще 21 женщину доставили в больницу

НАЙРОБИ, 22 февраля. /ТАСС/. В Гвинее-Бисау восемь женщин, обвиняемых в колдовстве, умерли от отравления ядом. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Как отмечается, нескольких женщин вынудили принять яд после смерти двух молодых людей от болезни на севере страны. 8 из них погибли, еще 21 была госпитализирована.

При этом местные власти намерены положить конец порочной практике обвинений в колдовстве, отмечает агентство.

В 2021 году во время пандемии коронавируса в этом же регионе при аналогичных обстоятельствах умерли четыре человека. При этом жители считали, что эпидемия, вызванная вирусом, возникла в результате колдовства.