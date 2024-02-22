Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что пострадавшие находятся в состоянии средней и тяжелой степени

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Мирный житель ранен в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"В автомобиле на Петровском путепроводе ранен мужчина 1974 года рождения", - написал он.

Пушилин также добавил, что пострадавшие, в том числе трое раненых в результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный жилой дом в Кировском районе, находятся в состоянии средней и тяжелой степени. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Всего за день зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 58 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) Донецк и Горловка", - добавил Пушилин.