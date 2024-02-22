Против жительницы Ростовской области возбудили дело из-за купленных капсул для похудения

Химическое исследование установило, что в них содержится сильнодействующее вещество сибутрамин

ТАСС, 22 февраля. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ростовской области, заказавшей таблетки для похудения из-за границы. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления.

"Капсулы были изъяты и направлены на химическое исследование, в ходе которого установлено, что в них содержится сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 27,90 г. Ростовская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ) УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, специалисты таможни обнаружили международное почтовое отправление из Казахстана на почте Константиновска в Ростовской области. В посылке находились три картонные коробки с 90 капсулами. По словам получательницы посылки, она приобрела средства для похудения.

В ведомстве напомнили, что нарушение установленного порядка перемещения наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ через таможенную границу влечет за собой административную или уголовную ответственность.