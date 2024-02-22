Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 22 февраля. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суражским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны России. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам губернатора, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В Минобороны России уточнили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью примерно в 21:30. "22 февраля текущего года около 21:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.