На севере Франции около 90 тыс. домов остались без света из-за урагана

По информации оператора электросетей Enedis, доступ к электросетям в некоторых населенных пунктах осложняется подтоплениями

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Около 90 тыс. домов остались без электричества на севере Франции из-за урагана "Луи". Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оператора электросетей Enedis.

"90 тыс. домов остались без электроэнергии в северной части Франции из-за урагана "Луи". Компания активно задействовала своих сотрудников для восстановления электроснабжения", - приводит канал заявление компании.

По информации Enedis, доступ к электросетям в некоторых населенных пунктах осложняется подтоплениями.

Ураган "Луи" обрушился на север Франции в четверг, порывы ветра достигают 36 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено движение поездов в Нормандии. Согласно сообщению национальной метеорологической службы Meteo France, предпоследний, оранжевый уровень угрозы в связи с ураганом объявлен в 27 департаментах в северной части Франции, в том числе в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс.

Ранее президент республики Эмманюэль Макрон пообещал, что восстановление департаментов страны, пострадавших от ураганов, будет ускорено. Он отметил, что регионам будут присваивать статус зоны природной катастрофы, что даст возможность быстрее осуществить выплаты компенсаций пострадавшим.