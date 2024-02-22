СК расследует обстоятельства удара украинского FPV-дрона по автобусу в Херсонской области

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, отметили в ведомстве

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует обстоятельства удара украинского FPV-дрона по автобусу в Херсонской области, в результате которого пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что водитель маршрутного автобуса и пассажирка ранены при атаке украинского FPV-дрона на дороге Новая Каховка - Тополевка.

"Следователи СК России будут расследовать факт обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) автобуса в Херсонской области. По сообщению органов исполнительной власти, на дороге Новая Каховка - Тополевка украинские боевики направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, однако он был ранен осколками, кроме того, пострадала одна из пассажирок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.