В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве водителя адвоката

Речь идет о предполагаемых заказчике и исполнителе преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Подозреваемые в организации заказного убийства водителя адвоката задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых заказчика и исполнителя преступления и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что 42-летний водитель одного из петербургских адвокатов умер в больнице после огнестрельного ранения в голову. В него выстрелили рядом с гимназией в Выборгском районе, куда мужчина привез детей юриста. Стрелявший скрылся.

Владельцем автомобиля Toyota Camry, в который целился стрелявший, является 58-летний адвокат. У него, по данным следствия, по роду деятельности возник конфликт с 51-летним коммерсантом. Последний, предположительно, обратился к знакомому 50-летнему мужчине, ранее судимому за бандитизм, и предложил ему за 5 млн рублей устранить оппонента. Однако, по предварительным данным, в процессе исполнения "заказа" исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем.