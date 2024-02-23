В США домашняя ящерица убила своего хозяина

Мужчина умер спустя четыре дня после укуса аризонского ядозуба

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Житель Лейквуда (штат Колорадо) умер после укуса аризонского ядозуба, которого он незаконно держал в качестве домашнего животного. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на администрацию города.

По их данным, нападение ящерицы произошло 12 февраля. Мужчина был незамедлительно доставлен в больницу, где он умер 16 февраля. Врачи не прокомментировали причину смерти телеканалу.

Отмечается, что у него дома было обнаружено два ядозуба и 26 пауков. Все они были конфискованы.

Аризоснкий ядозуб - вид ящериц, которые обитают в штатах Аризона и Калифорния. Имеют крупные размеры до 60 см в длину.