В Валенсии при пожаре в жилом доме погибли не менее четырех человек

Газета El País пишет, что по меньшей мере 14 человек пострадали и 19 числятся пропавшими без вести

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в городе Валенсия.

"Подтверждена смерть четырех человек. Характеристики здания не позволяют проводить тушение помещений. Фасад продолжает остывать. Неизвестно, когда пожарным будет безопасно войти в здание", - приводит слова заместителя директора по чрезвычайным ситуациям Хорхе Суареса координационный центр по чрезвычайным ситуациям на странице в Х (ранее Twitter).

Газета El País отметила, что в пожаре по меньшей мере 14 человек пострадали и 19 числятся пропавшими без вести.

По ее данным, пожар начался на четвертом этаже 14-этажного дома. Пламя быстро распространилось и охватило все здание примерно за полчаса. Причиной стала облицовка из алюминия и синтетического утеплителя. "Он [утеплитель] обладает очень хорошими тепловыми характеристиками в условиях жары или холода, но он очень горючий", - приводит газета слова технического инженера и специалиста по строительству зданий Дэвида Игера.

Центр по чрезвычайным ситуациям развернул полевой госпиталь. О причинах пожара не сообщается.