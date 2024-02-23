В Новосибирске загорелось здание склада с продуктами и металлическими изделиями

Площадь пожара составила 800 кв. м

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. В Новосибирске усиленная группировка пожарных тушит огонь в здании склада. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 800 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Здание кирпичное, одноэтажное, с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение", - рассказали в пресс-службе.

Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения.

К ликвидации огня привлечены 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС - 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд.

В новость внесены изменения (05:54 мск) - добавлена информация о площади пожара.