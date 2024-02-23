В США вновь арестовали информатора ФБР, обвиняемого в ложных показаниях о Байдене

Отмечается, что Александр Смирнов только два дня назад был освобожден под залог

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший информатор Федерального бюро расследований (ФБР) США Александр Смирнов снова задержан и обвинен в предоставлении недостоверных сведений о причастности президента страны Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Отмечается, что экс-информатор всего "два дня назад был освобожден под залог". 43-летнего Смирнова вновь задержали в штате Невада "по тем же обвинениям и на основании того же обвинительного заключения", говорится в письме его адвоката судье.

15 февраля телеканал CNN сообщил о задержании Смирнова в аэропорту Лас-Вегаса. Его обвинили в предоставлении недостоверных данных по делу о связях Байденов с Украиной. Смирнов якобы рассказал ФБР, что, как ему заявили представители Burisma, они наняли Хантера Байдена, чтобы "защитить себя от всевозможных проблем". Он также проинформировал правоохранителей о том, что менеджеры энергетической компании заплатили Джо Байдену и его сыну по $5 млн.

Семья Байденов и Burisma

Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров Burisma в апреле 2014 года. Он должен был курировать юридический блок и заниматься продвижением украинской газовой компании в международных организациях. Джо Байден в то время занимал пост вице-президента США. Американская пресса писала, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью своего отца. За это Хантер Байден якобы мог получать значительные суммы денег и часть из них, по утверждению части республиканцев, передавать отцу.

Расследовать ситуацию вокруг Burisma попытался в 2016 году занимавший тогда пост генерального прокурора Украины Виктор Шокин. Джо Байден вскоре после этого призвал Киев отправить Шокина в отставку. Украина выполнила требование.

В 2019 году о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал украинского лидера оказать содействие расследованию Джулиани. Позднее демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и 24 сентября 2019 года инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.

Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов 2020-го. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу. Сам Трамп неоднократно обвинял демократов в том, что они раздули историю с телефонным разговором, чтобы подорвать его шансы на переизбрание.