Мэр Горловки сообщил о пострадавших в городе в результате обстрела со стороны ВСУ

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу выпустили 10 ракет

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил о пострадавших в городе в результате обстрела со стороны украинских войск.

"Обстрел ул. Готвальда и ул. Чкалова. Будьте осторожны. Уйдите с улиц. Увы, есть пострадавшие", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:30 мск Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Горловку в ДНР, выпустив по городу 10 ракет.