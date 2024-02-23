В Казахстане произошло землетрясение во время общенациональной сейсмотренировки

Его магнитуда составила 5,2, уточнили в МЧС республики

АЛМА-АТЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Жители Алма-Аты почувствовали подземные толчки во время проведения в Казахстане сейсмотренировки, сообщило МЧС республики.

"Эпицентр [землетрясения] расположен в 259 км на юго-восток от города Алма-Аты на территории Китая - афтершок. Сведения об ощутимости в городе Алма-Аты - 2 балла", - говорится в сообщении МЧС. Как уточнили в ведомстве, магнитуда землетрясения, зафиксированного в Китае, составила 5,2.

В Алма-Ате подземные толчки почувствовали через 8 минут после начавшейся в 10:00 (07:00 мск) общенациональной сейсмотренировки.

В ходе мероприятия, в начале которого начали работать сирены, казахстанцы должны были отработать первоочередные действия при сильном землетрясении, эвакуироваться до ближайших пунктов приема населения. Накануне власти сообщили, что в Алма-Ате будут развернуты 384 таких пунктов и призвали горожан тепло одеваться при учебной эвакуации в связи с холодной погодой.

Сейсмотренировки в Казахстане проводятся после сильного землетрясения силой 5 баллов, которое испытали жители Алма-Аты 23 января. Президент республики Касым-Жомарт Токаев позже подверг критике госорганы за неготовность к ЧП, в результате которой в городе возникла паника, и поручил Генпрокуратуре разобраться с вопросом, почему не сработала дорогостоящая система раннего оповещения.