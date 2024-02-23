В Петропавловске-Камчатском произошло землетрясение магнитудой 4,3

Угроза цунами не объявлялась

ТАСС, 23 февраля. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 у берегов Камчатки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. Оно ощущалось силой до трех баллов в Петропавловске-Камчатском.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 23 февраля в акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло в точке с координатами 52°958 северной широты, 159°487 восточной долготы на глубине 75 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 60 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В отдельных районах города подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.