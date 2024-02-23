В Амурской области в городе Свободном при пожаре в доме погиб ребенок

Также получила травмы женщина

ТАСС, 23 февраля. При пожаре в частном доме в городе Свободном в Амурской области умер семилетний ребенок, женщина получила травмы, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло утром на улице Кузнечной. К месту вызова были направлены силы и средства Свободненского пожарно-спасательного гарнизона. "На момент прибытия первых боевых расчетов наблюдалось сильное задымление и открытое горение жилого строения. При пожаре пострадала женщина 1973 года рождения, она доставлена в лечебное учреждение. Звеном газодымозащитной службы в дальней комнате был обнаружен мальчик 2016 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина с ребенком приехала присмотреть за домом, пока семья старшей дочери гостит у родственников. Дом полностью сгорел. Огонь поздно обнаружили, помимо этого, в доме отсутствовал пожарный извещатель. В тушении принимали участие 10 человек, 2 единицы техники.

По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Амурской области проводится доследственная проверка.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).