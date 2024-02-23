Суд Петербурга отправил в СИЗО обвиняемых по делу об убийстве водителя адвоката

Под стражей исполнитель и заказчик пробудут до 17 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу почти на два месяца двоих обвиняемых по делу о заказном убийстве водителя адвоката. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Артюхина (исполнитель) и Гинтераса Альфонсо Рагаускаса (заказчик)", - говорится в сообщении. Срок меры - до 17 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось о возбуждении Главным следственным управлением СК России по Петербургу уголовного дела по факту покушения на убийство 42-летнего мужчины на Выборгском шоссе.

Как информировало ГСУ СК по городу, следователи совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержали ранее судимого Андрея Артюхина, а также Гинтераса Рагаускаса. 22 февраля фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям об убийстве по найму и организации убийства по найму соответственно. В пресс-службе судов отметили, что Артюхин вину признает, а Рагаускас - нет.

По версии следствия, не позднее 31 августа 2023 года Рагаускас, желая наступления смерти адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, полагая, что спор с ним по вопросу прав на объект недвижимости может быть решен в его пользу, предложил Артюхину совершить убийство за вознаграждение в сумме не менее 5 млн рублей. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем.

После этого Артюхин осуществлял слежку за потерпевшим для определения благоприятных условий совершения преступления. 20 февраля 2024 года с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, он выстрелил последнему в голову из пистолета. Это произошло у школы №622 Выборгского района. Водитель был доставлен в медицинское учреждение, где умер 22 февраля. В ходе следственных действий с участием Артюхина было обнаружено орудие преступления. Расследование уголовного дела продолжается.