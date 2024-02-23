В Иркутской области объявили экстренное предупреждение из-за высокого уровня воды в Ангаре

В Иркутске ввели режим повышенной готовности

ТАСС, 23 февраля. Предупреждение о высоком уровне воды в Ангаре и возможном подтоплении участков объявлено в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении от иркутских метеорологов: 24-26 февраля на реке Ангаре в 12-22 км ниже по течению от Глазковского моста [в Иркутске] сохранятся высокий уровень воды, подтопление пониженных участков местности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возможно резкое повышение уровня воды при продвижении кромки льда вверх по течению и дальнейший выход воды на пониженные участки местности.

По данным мэрии Иркутска, на территории города ввели режим повышенной готовности. Накануне ночью МУП "Иркутскавтодор" поднял уровень дороги длиной 100 м на улице Набережной и возвел 20-метровый земляной вал.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в деревне Усть-Куда остаются подтопленными 19 участков и 2 дачных дома.

В связи со сложной гидрологической обстановкой понижают уровень сброса воды на Иркутской ГЭС. Сейчас он установлен на уровне 1,6 тыс. м/с. 20 февраля было понижение до 1,7 тыс. м/с.