СК после отмены прокурором повторно возбудит дело о покушении на убийство участника СВО

Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин

ТАСС, 23 февраля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил после отмены прокуратуры повторно возбудить уголовное дело о покушении на убийство участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

"По данному факту следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Однако постановление о возбуждении уголовного дела отменено заместителем прокурора Промышленно района города Смоленска Марчевским Никитой Вячеславовичем. Данное решение будет обжаловано следствием", - говорится в сообщении.

Из-за решения прокуратуры нет возможности для проведения всего комплекса следственных действий, направленных на установление признаков преступления. Органы следствия лишены процессуальных полномочий, связанных с собиранием, проверкой и оценкой доказательств, отметили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что ночью 19 февраля двое мужчин без причины напали на местного жителя, который является участником СВО, и нанесли ему множественные удары ногами по голове.