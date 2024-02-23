В Смоленске два ребенка провалились под лед

По данным следствия, один из них пропал без вести

ТАСС, 23 февраля. В Смоленске два мальчика провалились под лед реки Днепр, одному из них удалось спастись, второго ищут. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Предварительно установлено, что сегодня около 11:30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской в Смоленске спустились к реке Днепр и провалились под лед. Один мальчик смог сообщить о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования и его спасли прибывшие сотрудники полиции, поиски второго продолжаются", - говорится в сообщении.

Возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.