Суд в Петербурге отправил в СИЗО фигурантов дела об убийстве 24-летней давности

По данным источника ТАСС, в январе 2000 года убили телохранителя сооснователя ночного клуба "Грибоедов" Олега Каштело Сергея Максимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу на два месяца сооснователя ночного клуба "Грибоедов" Олега Каштело и его предполагаемого пособника Александра Сивакова по делу о заказном убийстве 24-летней давности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Каштело и Александра Сивакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем отмечается, что они арестованы до 21 апреля 2024 года.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в январе 2000 года был убит телохранитель Каштело Сергей Максимов.

По версии следствия, у Каштело, осведомленного о намерениях Максимова совершить его убийство, возник умысел на убийство Максимова. Он нашел двух исполнителей, а в качестве а пособника - Сивакова. Каштело предоставил сообщникам два пистолета и автомобиль ВАЗ-2106, принадлежавший Сивакову, сообщил им местонахождение Максимова. Поздним вечером 26 января 2000 года в холле дома №9 по Сиреневому бульвару исполнители при пособничестве Сивакова произвели не менее семи выстрелов в Максимова, в результате чего тот погиб. Затем Каштело порекомендовал Сивакову дать ложные показания при допросе в качестве свидетеля по факту убийства Максимова.

22 февраля фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Как отметили в пресс-службе судов, следователь сообщил, что Каштело 22 февраля 2024 года собирался улететь в Таиланд (есть справка о покупке билетов), он проверяется на совершение других преступлений, в том числе в составе ОПГ, как и Сиваков.

Отмечается, что Сиваков не был судим, официально не работает. Вину он не признал. Каштело также не был судим, является соучредителем ООО "Автомобильные стоянки Санкт-Петербурга". Он признал, что просил у Сивакова машину, но заказчиком убийства себя не признал, добавили в пресс-службе.