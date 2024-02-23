На Кубани произошел пожар после падения летательного аппарата

Загорелся камыш, пострадавших нет, уточнили в оперштабе региона

КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. В Каневском районе Краснодарского края, по уточненным данным, упал один летательный аппарат, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата. В 20:50 пожар локализован", - говорится в сообщении. В 21:45 пожар потушили.

Ранее сообщалось о падении двух летательных аппаратов, в результате которого загорелся камыш. В оперативных службах ТАСС сообщали, что камыш загорелся на площади 2,5 тыс. кв. м. А по данным оперштаба региона, на месте падения возник пожар на площади 250 кв.м.

В тушении пожара задействовали 40 человек и 14 единиц техники. На месте работают правоохранительные органы и специальные службы.

"Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет," - уточнили в оперштабе.

Оперативный штаб Краснодарского края также просит не размещать в интернете фото и видео после падения двух летательных аппаратов в Каневском районе."Просьба не размещать в сети Интернет фото и видео с места происшествия в Каневском районе. А также доверять только официальным источникам информации", - уточняется в сообщении.

В новость внесены изменения (22:02 мск) - уточняется информация о количестве упавших летательных аппаратов и тушении пожара.