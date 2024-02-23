На Украине начальнику одного из управлений Минобороны предъявили обвинение в коррупции

Имя чиновника не указывается

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в коррупции начальнику Главного управления капитальных вложений Министерства обороны страны. Имя чиновника не указывается.

"Служба безопасности при личном содействии Министра обороны Украины разоблачила в коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны. <...> На основании материалов военной контрразведки СБУ должностному лицу Минобороны предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что обвинения предъявлены по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

СБУ утверждает, что в течение 2022-2023 годах подозреваемый обогатился на 14 млн гривен ($365 тыс. по текущему курсу НБУ). На эти средства он приобрел недвижимость в Киеве и автомобили, которые записал на свою гражданскую жену. "При этом фигурант оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом", - уточняет ведомство.

Коррупция на Украине

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в различных сферах деятельности, в том числе в оборонной. По данным Счетной палаты, Минобороны в первые шесть месяцев прошлого года закупало продукты питания для военнослужащих по ценам в среднем на 30% выше рыночных. На фоне коррупционных скандалов в сентябре 2023 года был уволен глава военного ведомства Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, требуют от украинских властей действенных мер по борьбе с коррупцией. 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию для обсуждения вопроса контроля над распределением получаемой Украиной помощи, стороны подписали несколько меморандумов о взаимодействии в целях предотвращения мошенничества и коррупции.