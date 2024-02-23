Китай наказал за киберпреступления 280 тыс. человек за 11 месяцев

Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила Верховная народная прокуратура КНР

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Прокуратуры Китая привлекли к ответственности 280 тыс. человек за различные киберпреступления за первые 11 месяцев 2023 года. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила Верховная народная прокуратура (ВНП) КНР.

Заместитель генерального прокурора Гэ Сяоянь на пресс-конференции в Пекине признала, что число случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций и связанных с ними преступлений постоянно растет. "Продолжают появляться новые виды киберпреступлений с использованием метавселенной и блокчейна, а обычные преступления, такие как азартные игры, кражи и финансовые пирамиды, распространились в киберпространстве", - сказала замглавы ВНП, призвав "нанести суровый удар" по преступности в этой сфере.

Согласно официальным данным, за указанный период прошлого года прокуратуры Китая привлекли к ответственности более 42 тыс. человек за телекоммуникационное и онлайн-мошенничество. Были предъявлены обвинения более чем 7,3 тыс. лиц за "злоупотребление личной информацией", более 1,3 тыс. - за преступления, связанные с угрозой сетевой компьютерной безопасности, и более 1,4 тыс. - за нарушение прав интеллектуальной собственности в интернете.

В Китае в последнее время проведено несколько общенациональных операций по борьбе с телекоммуникационным мошенничеством и другими киберпреступлениями.