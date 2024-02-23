В Саратове четырех человек госпитализировали после ДТП

Среди пострадавших - двое детей

ТАСС, 23 февраля. Автомобиль Lada Granta столкнулся с другим автомобилем, съехал в забор и опрокинулся в Саратове. Пострадали два ребенка, а также двое взрослых, сообщили в Госавтоинспекции Саратова.

"В результате ДТП госпитализирован водитель Lada Granta, пассажирка Granta, девочки [в возрасте] одного года и двух лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером произошло столкновение автомобиля Lada Granta с автомобилем Lada Priora, после чего Lada Granta въехала в забор и опрокинулась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.