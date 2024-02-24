В Костромской области в ДТП погибли четыре человека

Произошло столкновение грузового и легкового автомобилей

ТАСС, 24 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновении грузового и легкового автомобилей в Мантуровском районе Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"В ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 255-м км автодороги Р-243 у н.п. Фатьяново Мантуровского района. К сожалению, в результате столкновения грузового и легкового автомобилей четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деблокировку тел проводили сотрудники 56 пожарно-спасательной части по охране Мантурово. Причины ДТП еще устанавливаются.