В США при крушении вертолета Apache погибли двое военных погибли

Экипаж совершал учебный полет, сообщил губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Вертолет AH-64 Apache Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миссисипи, двое членов экипажа погибли. Об этом сообщил губернатор штата Тейт Ривз.

"Сегодня во время учебного полета потерпел крушение вертолет AH-64 Национальной гвардии Миссисипи. К сожалению, оба военнослужащих, находившихся на борту, не выжили", - написал Ривз в Х (ранее Twitter).

При этом, национальная гвардия Миссисипи на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила, что "данные о жертвах пока не подтверждены".

На месте происшествия работают специалисты.