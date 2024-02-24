В Тульской области силы ПВО сбили третий беспилотник за сутки

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 24 февраля. Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в Тульской области, это третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), уничтоженный в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.

"В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Экстренные службы работают на месте происшествия. Также подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство.