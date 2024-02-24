В Новосибирске возбудили дело после пожара в пятиэтажном доме

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в квартире пятиэтажного дома в Новосибирске. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара. <...> Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии", - сказано в сообщении.

В субботу ночью пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе. Предварительная площадь пожара составляет 40 кв. м, горела квартира по всей площади. Два человека были найдены без признаков жизни. По данным следствия, на лестничной площадке обнаружено тело 54-летнего мужчины, 35-летний житель дома умер в карете скорой медицинской помощи. Кроме того, три жителя подъезда доставлены в медицинское учреждение.