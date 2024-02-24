В Москве при пожаре в квартире погибли женщина

Точная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"В результате пожара в квартире жилого дома на улице Академика Ильюшина погибла женщина 1948 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.