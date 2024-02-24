ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 24 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 февраля выпустили по Белгородской области более 40 единиц различных боеприпасов, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Разуменском сельском поселении - повреждены два автомобиля", написал губернатор.

Также ВСУ атаковали окраину хутора Старый в Волоконовском районе с помощью двух БПЛА. В Грайворонском городском округе в селе Дроновка на инфраструктурный объект связи с беспилотника было сброшено самодельное взрывное устройство. Территорию села Антоновка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селе Ломное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа.

"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден автомобиль и забор частного жилого домовладения", - написал Гладков.

По поселку Красное выпущено пять минометных снарядов, с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Под минометный обстрел попал хутор Панков, было зафиксировано три прилета. В результате обстрела повреждена газовая труба.