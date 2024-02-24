В Индии в ДТП погибли не менее 22 человек

Среди них есть восемь детей

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 22 паломника, в том числе 8 детей, погибли в индийском штате Уттаракханд после того, как перевозивший их трактор с прицепом опрокинулся в придорожный пруд. Об этом сообщил представитель местной администрации Раджив Агравал.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Касджанг. По предварительной информации, водитель трактора пытался избежать столкновения с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении, в результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось вместе с прицепом в придорожный пруд.

"По имеющимся данным, погибли 22 человека, 5 находятся в местных больницах, 2 уже выписаны. Порядка 10 человек пострадали", - заявил Агравал журналистам. Ранее сообщалось о 15 погибших.

Паломники направлялись в город Харидвар. Она планировали окунуться в воды священной для индуистов реки Ганг по случаю местного религиозного праздника. Власти штата заявили, что выделят денежные компенсации родственникам погибших.

В новость внесены изменения (11:51 мск) - приводятся новые данные о числе жертв и пострадавших.