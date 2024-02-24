ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области

Без света остались пять населенных пунктов

ТАСС, 24 февраля. Пять населенных пунктов Кореневского района Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.